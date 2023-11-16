23-річна обраниця Остапчука "пройшлася" по його колишніх дружинах і оцінила їхню зовнішність

Дружина шоумена Володимира Остапчука, 23-річна Катерина Полтавська поспілкувалася з шанувальниками і відповіла на запитання, які найбільше їх хвилюють.

Зокрема, фани поцікавилися у Полтавської, чи вважає вона колишніх дружин Остапчука – Христину Горняк та Олену Войченко привабливими. Своєю чергою Катерина зазначила, що зазвичай не відповідає на запитання, які стосуються минулого свого чоловіка, бо вони здебільшого провокативні. Але цього разу зробила виняток:

"Я ніколи не відповідала на запитання, які стосуються минулого Вови, тому що 99% із них – провокативні і несуть негативний характер. Але на це відповім, хоч і не розумію людину, яка його поставила. Так, красиві. У Вови хороший смак на зовнішність", - висловила свою думку Полтавська.

Дружина Остапчука оцінила зовнішність його колишніх / Фото: instagram.com/poka.tya

Зазначимо, що Катерина – третя дружина Володимира Остапчука. До цього він був одружений протягом 13 років з Оленою Войченко, від якої має двох дітей. Після цього рік Остапчук побув у шлюбі з нотаріусинею Христиною Горняк.

Володимир Остапчук з першою дружиною Оленою Войченко / Фото: instagram.com/olenavoychenko

Володимир Остапчук з другою дружиною Христиною Горняк / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Нагадаємо, раніше дружина Володимира Остапчука Катерина поділилася з фанами радісною звісткою – дівчина відкриває свій салон краси у Києві.

Читайте також: