23-річна онука Софії Ротару відкрила свій бізнес за кордоном і зізналася, як заробляє

Онука співачки Софії Ротару, модель Соня Євдокименко розповіла, що їй приносить дохід за кордоном.

Нині дівчина живе та навчається у США. Проте паралельно цього літа ще й заснувала власний невеликий бізнес. Зокрема, у своєму фотоблогу Соня зізналася, що займається продажем спеціальних скребків-масажерів для обличчя та шиї. До слова, їхня вартість в магазині Євдокименко стартує від 60 дол.

"Після мого стажування в Hourglass Cosmetics, я усвідомила, що хочу більше зануритися в простір краси. Почала їздити по ярмарках, відвідувати фабрики... У лютому відкриттям для мене став скульптор обличчя "метелик". Це унікальний інструмент для догляду за шкірою, який поєднує ГуаШа та 3D-масажер для обличчя і призначається для покращення кровообігу та зняття напруги. Ми запустилися цього літа", - написала онука співачки у фотоблогу.

Соня Євдокименко / Фото: instagram.com/iamsofiaeve

Онука Ротару також продемонструвала, як це працює на власному прикладі. Так, спочатку вона нанесла собі на обличчя олію, а потім почала розгладжувати шкіру за допомогою двох однакових скребків свого бренду. Як йдеться на сайті з продажу, цей метод масажу допомагає позбутися набряків і розслабитися.

Соня Євдокименко / Фото: instagram.com/iamsofiaeve

Нагадаємо, нещодавно ведуча Ольга Фреймут також розповіла, який новий бізнес відкрила у Великій Британії.

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