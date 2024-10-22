23-річна Ярослава Магучіх відклала весілля з нареченим і назва причину

Олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх зізналась, що відклала весілля з нареченим Назаром.

Пара заручилася ще в листопаді минулого року, однак не квапилася узаконювати стосунки. Спочатку закохані планувати зайнятися цим після Олімпійських ігор, але плани змінилися. Ярослава Магучіх говорить, що їй хотілося б зіграти пишне весілля в Дніпрі, звідки вона родом. Утім, через війну це складно організувати. Також спортсменка вважає, що гучні святкування наразі не на часі.

"Прикро, та не можемо зараз провести церемонію весілля, бо мені дуже хотілося б вийти заміж в Україні, у Дніпрі, зібрати родичів, друзів. Але, на жаль, не можемо цього зробити через війну. Немає такої можливості зараз і, чесно кажучи, не хочеться, не на часі", - розповіла чемпіонка зі стрибків у висоту в інтерв'ю Oboz.ua.

Ярослава Магучіх із нареченим

Ярослава поділилася, що наче й розуміє, що "треба жити тут і зараз", однак все ж таки має сумніви. На весіллі спортсменка планує зібрати родичів, друзів, але під час війни це доволі складно зробити. Організовувати святкування за кордоном Магучіх теж не збирається, адже далеко не всі гості зможуть потрапити.

"Хоча, з іншого боку, начебто говорять, що треба жити життя тут і зараз, адже молодий вік, самий розквіт, скажімо так. Але я розумію, що хочу зібрати на весіллі родичів, друзів, а зараз це складно, бо всі розкидані по світу. А робити церемонію за кордоном, то це буде тільки якесь жіноче весілля", - додала спортсменка.

Нагадаємо, тим часом англійський актор Джейсон Стейтем після восьми років заручин нарешті наважився одружитися з коханою, моделлю Розі Гантінгтон-Вайтлі. Ба більше, закохані також планують народження третьої дитини.

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