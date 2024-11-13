23-річна Ярослава Магучіх заговорила про народження дітей і чому погодилася на ранній шлюб

Олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх пояснила, чому погодилася на ранній шлюб, та заговорила про народження дітей.

Коханий освідчився спортсменці минулого року, коли їй було 22 роки. Ярослава ж погодилася вийти заміж за обранця. Як говорить олімпійська чемпіонка, вони з Назаром зрозуміли, що хочуть будувати спільне майбутнє, що впевнені у своїх почуттях. До слова, пара вже п'ять років разом. Цього часу їм вистачило, аби зрозуміти серйозність намірів щодо одне одного.

"Ми вже давно разом, цього року вже було п'ять років. За ці п'ять років ми зрозуміли, що хочемо будувати разом наше майбутнє. Ми поговорили, ми до цього готові. Назар захотів освідчитися мені. Це мої перші серйозні і тривалі стосунки, але я впевнена в своїх почуттях і він впевнений. Тому це стало ще таким поштовхом, щоб заручитися", - розповіла спортсмена в інтерв'ю Маші Єфросиніній.

Ярослава Магучіх із нареченим

Хоч Ярослава Магучіх погодилася на ранній шлюб, однак дітей народжувати поки не квапиться. Олімпійська чемпіонка говорить, що наразі в неї в планах будувати кар'єру. Окрім того, спортсменка розуміє, що діти – це велика відповідальність, до якої вона поки не готова.

"Дітей ще в планах немає. Ми одружуємося для себе. Насправді в дитинстві я думала, що народжу дуже рано: у 22, потім – у 26. Коли я виросла, зараз мені 23, думаю: "Боже, яка я дурна була". А зараз, по-перше, кар'єра, по-друге, це велика відповідальність", - поділилася Ярослава.

До речі, наразі Магучіх будує стосунки з обранцем на відстані, адже здебільшого вона перебуває в Бельгії, а Назар – в Україні. Однак закоханим не стали на заваді кілометри. Як говорить спортсмена, вони з обранцем спілкуються через відеозв'язок. Окрім того, Назар тішить кохану сюрпризами завдяки послугам доставки.

Ярослава Магучіх

"Хочеться все ж таки приїхати додому, але поки що такої можливості немає. Дякувати Богу, зараз є і відео, можна поспілкуватися, і доставку замовити якихось квітів. Тобто це все рятує", - додала спортсменка.

Нагадаємо, Ярослава Магучіх заручилася з коханим минулого року. Однак пара поки що відкладає весілля. Спортсмена раніше пояснювала, чому так.

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