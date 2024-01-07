23-річна зірка "Русалоньки" Голлі Бейлі вперше стала мамою та показала фото новонародженого сина

Зірка фільму "Русалонька", американська акторка Голлі Бейлі народила первістка та показала його перше фото.

Радісною новиною 23-річна знаменитість поділилася у своєму Instagram. Артистка опублікувала знімок, на якому разом зі своїм бойфрендом, репером DDG, обережно тримає руку малюка. Як зазначила знаменитість, поява на світ її сина – це найкраще, що могло статися з нею 2023 року.

"Найкраще, що міг зробити для мене 2023, це принести мені мого сина. Ласкаво просимо у світ, мій ореол", - підписала світлину акторка.

Голлі Бейлі з сином / Фото: Associated Press

До речі, на крихітній руці новонародженого сина Бейлі виднівся золотий браслет, на якому був напис "Halo", що перекладається українською як "Гейло". Ймовірно, саме так звуть сина артистки.

Зазначимо, батьком сина Голлі Бейлі став репер і блогер DDG. Парочка почала зустрічатися наприкінці 2021 року. Вже восени 2023 року почали ширитися чутки, що акторка вагітна. Вона активно почала приховувати животик та носити вільне вбрання. Тим не менш, папараці іноді вдавалося сфотографувати акторку так, що було помітно її цікавий стан.

Голлі Бейлі з бойфрендом / Фото: Associated Press

Нагадаємо, нещодавно українська акторка Вікторія Варлей повідомила, що при надії. Знаменитість вже розсекретила стать майбутньої дитини.

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