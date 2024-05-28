23-річний син Кетрін Зета-Джонс та Майкла Дугласа закрутив новий роман і вперше показав свою дівчину

Син зіркового подружжя, британської акторки Кетрін Зета-Джонс та американського актора Майкла Дугласа розсекретив свої нові стосунки.

23-річний актор-початківець Ділан Дуглас офіційно зізнався, що більше не самотній. У своєму Instagram син зіркового подружжя опублікував кадр із коханою. На знімку Ділан сидів розслаблено та тримав дівчину за ніжку, тим часом вона ніжно притулилася до нього.

До слова, парочка разом відвідала концерт рокгурту The Rolling Stones, прихильником якого є Ділан. Подія відбулася у США, у передмісті Нью-Йорка.

Ділан Дуглас зі своєю дівчиною / Фото: instagram.com/dylan__douglas

Сімейство Дугласів відреагували на знімок 23-річного Ділана з новою обраницею. Щоправда, вони розхвалили виступ The Rolling Stones та зазначили, що концерт був дійсно неймовірним.

Зазначимо, наразі не відомо, скільки саме Ділан Дуглас перебуває у стосунках із новою коханою та хто взагалі стала його обраницею. Раніше він зустрівся з дівчиною, на ім'я Грейс, однак, очевидно, пара припинила роман.

Нагадаємо, нещодавно голлівудський актор Джейсон Момоа підтвердив, що більше не самотній. Знаменитість також вже показав свою нову обраницю.

Читайте також: