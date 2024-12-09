23-річний Волканов вперше розповів про життя з Андрієм Данилком під одним дахом: "Він готує круто"

Український актор Дмитро Волканов вперше розповів про життя з шоуменом Андрієм Данилком під одним дахом.

Артисти з'їхалися на початку повномасштабної війни. 23-річний Волканов говорить, що російське вторгнення застало його в Києві. Артист орендував квартиру, але під час обстрілів там було не надійно. Поруч не було ані укриття, ані бомбосховища. Тож, Дмитро Волканов зібрав речі та переїхав до Андрія Данилка, який живе на Хрещатику.

"Другого дня, після початку повномасштабної війни, я йому телефоную, а він чує, що валіза торохтить. Каже: "Дімо, куди ти поїхав?". Я йому кажу: "Відчиняй двері!". Я орендував квартиру, де в будинку не було бомбосховища…", - пригадав артист на проєкті "Ранок у великому місті".

Дмитро Волканов та Андрій Данилко

Дмитро Волканов прожив з Андрієм Данилком практично два місяці. Артист згадує той період, що Київ був порожнім, в магазинах неможливо було бодай щось купити, тож вони шукали магазини з продуктами. Ввечері артисти дивилися фільми чи серіали. До речі, як зізнається Волканов, Андрій Данилко дуже смачно готує.

"Можна сказати, майже два місяці прожив у нього в квартирі. Закарбувалося в пам'ять ось цей момент порожнього Києва, коли Михайлович мені дає картку і каже: "Йди до всіх магазинів, шукай хоч щось". Запам'ятаю на все життя цей період, коли вечір, ми дивимося якийсь серіал, він готує, до речі, дуже круто", - зазначив артист.

Нагадаємо, раніше редакція сайту ТСН.ua писала, чим прославився Дмитро Волканов. Також пропонуємо дізнатися, що його пов'язує з Андрієм Данилком.

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