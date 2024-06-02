23-річна дружина Володимира Остапчука назвала причину госпіталізації: "Думала, не вивезу"

Дружина українського ведучого Володимира Остапчука – блогерка та бізнесвумен Катерина Полтавська – пояснила, чому її госпіталізували.

Так, сьогодні, 2 червня, зранку блогерка шокувала своїх підписників фото з лікарні. Протягом дня Катерина не з'являлася у Мережі, тому юзери почали перейматися її станом. Зрештою, бізнесвумен вийшла на зв'язок і повідомила, що потрапила під крапельниці незадовго після отруєння. За словами дружини шоумена, симптоми були настільки серйозними, що її одразу госпіталізували. Зараз вона вже почувається краще.

"Вже все ок. Отруїлася просто. Думала, не вивезу", - написала у фотоблогу Полтавська.

Катерина Остапчук під крапельницями / Фото: instagram.com/poka.tya

Своєю чергою Володимир також заспокоїв прихильників і зізнався, що стан здоров'я коханої покращився. І навіть пожартував, що "крапельниці – це їхнє родинне". Як відомо, ведучий нещодавно також показався у лікарняній палаті. Згодом він розповів, що його забрала карета швидкої з діагнозом "нервовий зрив". На щастя, лікарі допомогли йому подолати наслідки недуги й він уже також почувається добре.

Катерина Остапчук під крапельницями / Фото: instagram.com/poka.tya

Нагадаємо, нещодавно Володимир Дантес пожалівся на пригнічений емоційний стан і зізнався, хто йому допомагає подолати кризові стани.

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