23-річну дружину Володимира Остапчука госпіталізували до лікарні

Катерина показалася в лікарняній палаті під крапельницею.
Дружина українського ведучого Володимира Остапчука – блогерка та бізнесвумен Катерина Полтавська – змусила своїх підписників неабияк хвилюватися.
Обраниця шоумена повідомила, що потрапила до лікарні. У своєму Instagram блогерка опублікувала фото з лікарняної палати. На знімку видніється лише рука Полтавської, яка лежить на ліжку. Зокрема, у лікарні Катерині поставили крапельницю.
"Госпіталізували", - коротко підписала знімок з лікарні дружина Володимира Остапчука.
Катерина не стала вдаватися в подробиці та розповідати, що з нею трапилося та чому їй знадобилася допомога лікарів. До слова, Володимир Остапчук поки теж нічого не коментує.
Нагадаємо, нещодавно і самому шоумену була необхідна медична допомога. Остапчуку довелося викликати "швидку", після чого його госпіталізували. Ведучий вже розповів, що саме його непокоїло та назвав діагноз, який йому поставили лікарі.
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