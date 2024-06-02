23-річну дружину Володимира Остапчука госпіталізували до лікарні

Дружина українського ведучого Володимира Остапчука – блогерка та бізнесвумен Катерина Полтавська – змусила своїх підписників неабияк хвилюватися.

Обраниця шоумена повідомила, що потрапила до лікарні. У своєму Instagram блогерка опублікувала фото з лікарняної палати. На знімку видніється лише рука Полтавської, яка лежить на ліжку. Зокрема, у лікарні Катерині поставили крапельницю.

"Госпіталізували", - коротко підписала знімок з лікарні дружина Володимира Остапчука.

Дружина Володимира Остапчука в лікарні / Фото: instagram.com/poka.tya

Катерина не стала вдаватися в подробиці та розповідати, що з нею трапилося та чому їй знадобилася допомога лікарів. До слова, Володимир Остапчук поки теж нічого не коментує.

Нагадаємо, нещодавно і самому шоумену була необхідна медична допомога. Остапчуку довелося викликати "швидку", після чого його госпіталізували. Ведучий вже розповів, що саме його непокоїло та назвав діагноз, який йому поставили лікарі.

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