23-річний Дмитро Волканов зірвав голос і шокував, як це сталося: "Здоров'я не залізне"

Дмитро Волканов / © instagram.com/dimavolkanov_my_soul

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Популярний український співак Дмитро Волканов приголомшив, що зірвав голос.

Неприємними новинами артист поділився в Instagram-stories. Виявляється, проблеми з голосом у виконавця раптово з'явилися просто під час концерту. Співак говорить, що коли він виконував одну з пісень, у нього припинили змикатися голосові зв'язки. Тож, наразі 23-річний Волканов лікується і сподівається, що найближчим часом йому стане краще.

"Під час концерту я зірвав голос. Під час виконання однієї з пісень у мене просто припинили змикатися голосові зв'язки...На жаль, здоров'я в мене не залізне… Буду лікуватися максимально швидко і ефективно...", - поділився співак.

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Допис Дмитра Волканова / © instagram.com/dimavolkanov_my_soul

Поки Дмитро Волканов лікується, йому довелося перенести концерти в містах Корсунь-Шевченківський та Кагарлик на інші дати. Артист ділився, що не може вчинити інакше, адже наразі співати не може, а виконувати пісні під фонограму – це не для нього.

Нагадаємо, нещодавно соліст гурту Ziferblat розповів, як просто перед "Євробаченням-2025" у нього виникли проблеми з голосом. Виконавець Даниїл Лещинський шокував, яку хворобу в нього виявили та чому лікарі взагалі забороняли співати.