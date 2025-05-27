ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
121
Час на прочитання
1 хв

23-річний Дмитро Волканов зірвав голос і шокував, як це сталося: "Здоров'я не залізне"

Дмитро Волканов розповів, як у нього виникли проблеми з голосом. Виявляється, це ще й сталося раптово просто на концерті.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Дмитро Волканов

Дмитро Волканов / © instagram.com/dimavolkanov_my_soul

Популярний український співак Дмитро Волканов приголомшив, що зірвав голос.

Неприємними новинами артист поділився в Instagram-stories. Виявляється, проблеми з голосом у виконавця раптово з'явилися просто під час концерту. Співак говорить, що коли він виконував одну з пісень, у нього припинили змикатися голосові зв'язки. Тож, наразі 23-річний Волканов лікується і сподівається, що найближчим часом йому стане краще.

"Під час концерту я зірвав голос. Під час виконання однієї з пісень у мене просто припинили змикатися голосові зв'язки...На жаль, здоров'я в мене не залізне… Буду лікуватися максимально швидко і ефективно...", - поділився співак.

Допис Дмитра Волканова / © instagram.com/dimavolkanov_my_soul

Допис Дмитра Волканова / © instagram.com/dimavolkanov_my_soul

Поки Дмитро Волканов лікується, йому довелося перенести концерти в містах Корсунь-Шевченківський та Кагарлик на інші дати. Артист ділився, що не може вчинити інакше, адже наразі співати не може, а виконувати пісні під фонограму – це не для нього.

Нагадаємо, нещодавно соліст гурту Ziferblat розповів, як просто перед "Євробаченням-2025" у нього виникли проблеми з голосом. Виконавець Даниїл Лещинський шокував, яку хворобу в нього виявили та чому лікарі взагалі забороняли співати.

Дата публікації
Кількість переглядів
121
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie