23-річний Георгій Судаков вдруге став батьком: футболіст вперше показав новонароджену
У зіркової родини народилася донечка.
Український півзахисник "Бенфіки", футболіст Георгій Судаков повідомив про поповнення в родині.
Так, у спортсмена разом із дружиною Єлизаветою з'явилася на світ друга донечка. Виявилося, дівчинка народилася ще 17 вересня зростом 51 см і вагою у понад три кг. Але Георгій з коханою певний час приховував це. У дописі щасливі батьки також розсекретили, що назвали маленьку крихітку Златою.
Радісною подією подружжя поділилося у Instagram, показавши перші кадри з пологового будинку. На фото — родина попозувала з новонародженою. Зокрема, подружжя показало, як їхня старша донечка, трирічна Мілана, зустрічає сестричку та ніжно обіймає її
"Наш маленький світ народився. 17.09.2025", — написали Георгій та Ліза у своєму спільному дописі.
Шанувальники та зіркові товариші футболіста одразу засипали родину привітаннями, бажаючи здоров’я мамі та малечі.
"Вітання. Здоровʼя вашій красивій родині" — Олександра Кучеренко
"Це справжнє щастя! Найщиріші вітання" — Григорій Решетнік
Нехай янголятко росте здоровенькою та слухняною на радість щасливим батькам
