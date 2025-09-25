23-річний Георгій Судаков вдруге став батьком: футболіст вперше показав новонароджену

Георгій Судаков з дружиною

Український півзахисник "Бенфіки", футболіст Георгій Судаков повідомив про поповнення в родині.

Так, у спортсмена разом із дружиною Єлизаветою з'явилася на світ друга донечка. Виявилося, дівчинка народилася ще 17 вересня зростом 51 см і вагою у понад три кг. Але Георгій з коханою певний час приховував це. У дописі щасливі батьки також розсекретили, що назвали маленьку крихітку Златою.

Радісною подією подружжя поділилося у Instagram, показавши перші кадри з пологового будинку. На фото — родина попозувала з новонародженою. Зокрема, подружжя показало, як їхня старша донечка, трирічна Мілана, зустрічає сестричку та ніжно обіймає її

Донькf Георгія Судакова / © instagram.com/sudakov_11

Доньки Георгія Судакова / © instagram.com/sudakov_11

Донька Георгія Судакова / © instagram.com/sudakov_11

"Наш маленький світ народився. 17.09.2025", — написали Георгій та Ліза у своєму спільному дописі.

Шанувальники та зіркові товариші футболіста одразу засипали родину привітаннями, бажаючи здоров’я мамі та малечі.

"Вітання. Здоровʼя вашій красивій родині" — Олександра Кучеренко

"Це справжнє щастя! Найщиріші вітання" — Григорій Решетнік

Нехай янголятко росте здоровенькою та слухняною на радість щасливим батькам

