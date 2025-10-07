23-річний наречений Квіткової засвітив обручку на підмізинному пальці й підігрів чутки про весілля

Володимир Бражко і Даша Квіткова / © instagram.com/vova.brazhko

Українська блогерка Даша Квіткова і її наречений, футболіст Володимир Бражко все більше натякають на своє таємне весілля.

Так, днями сама блогерка публікувала фото, де на її підмізинному пальці правої руки видніється не лише каблучка із заручин, але й друга не менш масивна прикраса. Щоправда, вона була не золота та мала незвичну форму. Тим не менш, обидві були одягнені саме на той самий палець, де зазвичай носять обручки після весілля. Тож у результаті все це викликало підозри про офіційну зміну сімейного статусу Квіткової.

Даша Квіткова / © instagram.com/kvittkova

На цьому парочка не припиняє інтригувати. І тепер олії у вогонь підливає вже сам футболіст. Зокрема, днями Володимир у своїх сторіз поширював кумедне фото, де постає з іншим гравцем з футбольної команди на полі. І водночас з тим, якщо поглянути на праву руку нареченого зірки, то на підмізинному пальці не складно побачити масивну золоту прикрасу, дуже схожу на весільну обручку.

Володимир Бражко з футбольним гравцем

Варто зазначити, що жоден із зіркових закоханих поки що жодним чином не коментує підозри про таємне весілля. Ба більше, вони лишень зрідка діляться спільним контентом і воліють тримати особисте здебільшого для себе. Але регулярні фото Даші, де вона просто сяє від щастя, схоже, якнайкраще виказують все про її стосунки.