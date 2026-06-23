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23-річний син Вікторії та Девіда Бекхемів неочікувано став актором та отримав першу роль у фільмі
Ромео Бекхем вирішити спробувати свої сили в новому амплуа.
Син знаменитого подружжя футболіста Девіда Бекхема та дизайнерки Вікторії неочікувано став актором.
Йдеться про 23-річного Ромео Бекхема. До слова, юнак вже декілька років працює манекенником. Зокрема, він дефілював на показах відомих брендів. Проте син Бекхемів вирішив спробувати свої сили в новому амплуа та став актором. Ба більше, Бекхем вже навіть отримав першу роль у кіно.
Як повідомляє видання Variety, Ромео зніметься у фільмі Forty Love. У картині розповідатиметься історія тенісиста на ім’я Саша, якого батько тренує заради перемоги на головному паризькому трофеї. Проте в його житті з’являється суперник, якого й втілить на екранах Ромео.
Окрім сина Бекхемів, у фільмі також зіграють Катрін Денев, Пол Кіршер, Гійом Кане, Бенжамен Вуазен. Режисером картини є фотограф П’єр-Анжі Карлотті.
Нагадаємо, зараз у родині Бекхемів триває гучний конфлікт. Виникли непорозуміння зі старшим сином Брукліном, який відрікся від батьків та розірвав із ними будь-який контакт. А нещодавно він за багатомільйонний контракт взагалі висміяв сімейний конфлікт, проте на тлі цього стикнувся з критикою.