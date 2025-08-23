24-річна Анна Трінчер придбала розкішне елітне авто: "Подарунок собі на день народження"

Анна Трінчер / © instagram.com/annatrincher_official

Українська співачка Анна Трінчер приголомшила, який подарунок зробила сама собі на день народження.

Так, артистці 3 серпня виповнилося 24 роки. Співачка вирішила здійснити свою мрію. Виконавиця вперше самостійно придбала авто. Анна Трінчер говорить, що купила машину саме ту, яку хотіла. Яка точно модель авто – визначити складно. Однак це однозначно машина марки BMW.

"Я пам'ятаю, як мріяла про першу машину. Чекала, уявляла цей момент. І це справжнє диво, коли здійснюються твої мрії. Я купила машину. Саме ту, яку хотіла. Вітаю себе з цим досягненням і щиро сподіваюсь, що ви порадієте разом зі мною", - поділилася артистка.

Нове авто Анни Трінчер / © instagram.com/annatrincher_official

Виконавиця говорить, що автівка – це не лише подарунок їй на день народження, а й винагорода за те, що вона обрала саме такий життєвий шлях. На досягнутому Анна Трінчер зупинятися не збирається. Співачка переконана, що попереджу на неї чекають нові вершини.

"Ця машина - моя нагорода за те, що колись я обрала свій шлях і не зійшла з нього, як би не було важко. Це подарунок собі на 24-й день народження, вдячність за постійну внутрішню та зовнішню роботу. Попереду ще багато праці, але я вже стрімко вриваюсь у новий етап свого життя і беру вас з собою", - підсумувала артистка.

