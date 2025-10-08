24-річна блогерка-мільйонниця після заяви про вагітність оголосила про заручини: "Не сказала про це"

Анастасія Марків / © instagram.com/markiv_anastasia_

Реклама

Українська блогерка та акторка Анастасія Марків після заяви про вагітність розповіла про свого загадкового чоловіка.

Так, знаменитість тривалий час ретельно приховувала особисте життя. Але після радісної новини про майбутнє поповнення в родині на Анастасію посипалося купу запитань і припущень про батька дитини. Все тому, що раніше блогерка жодного разу ніде не згадувала, що має кохану людину. Та цього разу вона все ж розставила всі крапки над "і".

В Instagram Марків поділилася фото з дня своїх заручин і вперше засвітила каблучку на підмізинному пальці. Блогерка не стала вдаватися в подробиці стосунків з коханим і не показала його, а лишень додала, що має "чоловіка". І пояснила, що колись просто не хотіла афішувати це.

Реклама

Анастасія Марків / © instagram.com/markiv_anastasia_

"Я вагітна. З інтригами у мене як блогера не дуже, а ось з інтрижками дуже навіть нічого. Мій тест на вагітність позитивний. Його я понесла до чоловіка. Так, у мене є чоловік. І про це вам горе-блогер не сказала. Так от у мене затримка з контентом і просто затримка… Підозрюю надовго. Далі я віддала одномісний люкс невеличкому ембріону. Але це лише поки. Надалі будемо очікувати його переїзд до нас, а наш з чоловіком — до дурдому", — жартівливо розповіла зірка Мережі.

Також Марків у такому ж гумористичному стилі розповіла, як саме вона дізналася про вагітність. За її словами, це трапилося одразу після відпочинку з чоловіком в Одесі. Перед поїздкою блогерка зробила відповідний тест і він був негативним, а після повернення дізналася, що вже при надії.

Нагадаємо, нещодавно редакція сайту ТСН.ua писала про особисте життя Тараса й Олени Тополі — яким був їхній таємний роман, який перетворився на велику зіркову родину та чому виникали чутки про розлучення.