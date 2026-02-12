24-річна блогерка-мільйонниця вперше оголосила стать майбутньої дитини

Анастасія Марків вагітна / © instagram.com/markiv_anastasia_

Українська блогерка та акторка Анастасія Марків після оголошення про вагітність розсекретила стать свого первістка.

Зірка Мережі в Instagram зізналася, що все життя була переконана, що у неї народиться донечка, а під час вагітності — «абсолютно не відчувала, хто ж там». Та деякі з оточення вважали, що її смакові вподобання нібито свідчили про народження дівчинки. А ось решта за формою живота припускала, що на світ з’явиться саме синочок.

Врешті, Марків «без інтриг і розслідувань» розставила всі крапки над «і». У блогерки незабаром народиться хлопчик. Про це свідчить розріз торту з кремом синього кольору, який продемонструвала зіркова мама підписникам.

Допис Анастасії Марків / © instagram.com/markiv_anastasia_

До слова, про чоловіка Анастасії Марків відомо доволі мало. Лише після оголошення про вагітність у жовтні минулого року блогерка пролила світло на особисте життя. Вона зізналася, що заручена з батьком свого майбутнього малюка, але не афішувала цю подію. Так само зірка приховує свого нареченого та зовсім не показує його своїй мільйонній публіці.

Тим не менш, у коментарях юзери вибухнули привітаннями та дякували за те, що оголошення статі не переросло у багатоденну драму, до якої часто вдаються інші блогери.

Це найпрекрасніше гердер-паті, яке я бачила. А то ці розігріви аудиторії тижнями, щоб дізнатися стать дуже напружує. Вітаю. Здоровʼячка вам і малюку

Я одразу знала, що хлопчик. У мами, у якої три хлопчики і три дівчини, око — алмаз

Ура! Син — це найкраще, що може бути

Нагадаємо, нещодавно співачка Аліна Гросу також розсекретила стать майбутнього первістка. Для цього зірка разом з чоловіком використала спеціальні хлопавки з кольоровим димом.