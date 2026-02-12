ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
390
Час на прочитання
2 хв

24-річна блогерка-мільйонниця вперше оголосила стать майбутньої дитини

Здогадки Анастасії Марків не справдилися.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Анастасія Марків вагітна

Анастасія Марків вагітна / © instagram.com/markiv_anastasia_

Українська блогерка та акторка Анастасія Марків після оголошення про вагітність розсекретила стать свого первістка.

Зірка Мережі в Instagram зізналася, що все життя була переконана, що у неї народиться донечка, а під час вагітності — «абсолютно не відчувала, хто ж там». Та деякі з оточення вважали, що її смакові вподобання нібито свідчили про народження дівчинки. А ось решта за формою живота припускала, що на світ з’явиться саме синочок.

Врешті, Марків «без інтриг і розслідувань» розставила всі крапки над «і». У блогерки незабаром народиться хлопчик. Про це свідчить розріз торту з кремом синього кольору, який продемонструвала зіркова мама підписникам.

Допис Анастасії Марків / © instagram.com/markiv_anastasia_

Допис Анастасії Марків / © instagram.com/markiv_anastasia_

До слова, про чоловіка Анастасії Марків відомо доволі мало. Лише після оголошення про вагітність у жовтні минулого року блогерка пролила світло на особисте життя. Вона зізналася, що заручена з батьком свого майбутнього малюка, але не афішувала цю подію. Так само зірка приховує свого нареченого та зовсім не показує його своїй мільйонній публіці.

Тим не менш, у коментарях юзери вибухнули привітаннями та дякували за те, що оголошення статі не переросло у багатоденну драму, до якої часто вдаються інші блогери.

  • Це найпрекрасніше гердер-паті, яке я бачила. А то ці розігріви аудиторії тижнями, щоб дізнатися стать дуже напружує. Вітаю. Здоровʼячка вам і малюку

  • Я одразу знала, що хлопчик. У мами, у якої три хлопчики і три дівчини, око — алмаз

  • Ура! Син — це найкраще, що може бути

Нагадаємо, нещодавно співачка Аліна Гросу також розсекретила стать майбутнього первістка. Для цього зірка разом з чоловіком використала спеціальні хлопавки з кольоровим димом.

Дата публікації
Кількість переглядів
390
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie