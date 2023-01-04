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24-річна Даша Квіткова стала студенткою та розсекретила, на кого навчається

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
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24-річна Даша Квіткова стала студенткою та розсекретила, на кого навчається

Даша Квіткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Знаменитість здобуває освітню ступінь магістра.

Блогерка Даша Квіткова розповіла про свою вищу освіту.

Зокрема, 24-річна знаменитість поділилася, що цьогоріч вступила на магістратуру. Даша навчається на факультеті журналістики та міжнародних відносин в Київському університеті культури.

Квіткова в Instagram-stories показала студентський квиток, де видно, що вона здобуває вищу освіту на заочній формі. Тим часом диплом магістра Даша отримає 2024 року. Зокрема, строк дії студентського квитка закінчується 31 березня 2024 року.

Даша Квіткова показала студентський квиток / © instagram.com/kvittkova
Даша Квіткова показала студентський квиток / Фото: instagram.com/kvittkova

Зазначимо, відомо, що раніше Даша навчалася в Академії перукарського мистецтва — Erteqoob. Згодом Квіткова вступила до Київського університету культури, де здобула освітню ступінь бакалавра.

Нагадаємо, раніше Даша Квіткова ділилася своїми архівними світлинами, де наочно показала, що її зовнішність майже не змінилася. Таким чином блогерка відповіла на закиди, що нібито постійно робить уколи краси та повністю "перекроїла" себе.

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Дата публікації
Перегляди
65
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