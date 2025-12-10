- Дата публікації
24-річна донька Двейна Джонсона розсекретила стосунки з дівчиною — відомою реслеркою
Сімона Джонсон показала їхні романтичні кадри.
Донька відомого голлівудського актора Двейна "Скелі" Джонсона від першого шлюбу зізналась, що більше не самотня, та офіційно представила свою кохану.
Йдеться про 24-річну Сімону Джонсон, яка в кар'єрі пішла стопами зіркового батька та професійно займається реслінгом. Виявляється, донька актора перебуває в стосунках зі своєю колегою. Сімона зустрічається з 26-річною реслеркою Тетяною Дюма.
Закохані офіційно розсекретили стосунки в Instagram. Спочатку Дюма опублікувала ролик, де зібрала чимало романтичних моментів із Сімоною, в тому числі й їхні поцілунки. Кадри реслерка підписала, як "закохуватися знову й знову". Джонсон зробила репорт допису.
Скільки пара перебуває в стосунках – точно невідомо . Проте, судячи з їхній суоцмереж, закохані доволі довго зустрічаються.
Зазначимо, Сімона Джонсон – донька Двейна Джонса від першого шлюбу з Дені Гарсія. В актора також є дві доньки від нинішньої дружини Лорен – Джасмін та Тіана.
