Гламур
412
1 хв

24-річна донька Двейна Джонсона розсекретила стосунки з дівчиною — відомою реслеркою

Сімона Джонсон показала їхні романтичні кадри.

Валерія Сулима
Двейн Джонсон із донькою Сімоною

Двейн Джонсон із донькою Сімоною / © Associated Press

Донька відомого голлівудського актора Двейна "Скелі" Джонсона від першого шлюбу зізналась, що більше не самотня, та офіційно представила свою кохану.

Йдеться про 24-річну Сімону Джонсон, яка в кар'єрі пішла стопами зіркового батька та професійно займається реслінгом. Виявляється, донька актора перебуває в стосунках зі своєю колегою. Сімона зустрічається з 26-річною реслеркою Тетяною Дюма.

Донька Двейна Джонсона зі своєю коханою

Донька Двейна Джонсона зі своєю коханою

Закохані офіційно розсекретили стосунки в Instagram. Спочатку Дюма опублікувала ролик, де зібрала чимало романтичних моментів із Сімоною, в тому числі й їхні поцілунки. Кадри реслерка підписала, як "закохуватися знову й знову". Джонсон зробила репорт допису.

Донька Двейна Джонсона зі своєю коханою

Донька Двейна Джонсона зі своєю коханою

Скільки пара перебуває в стосунках – точно невідомо . Проте, судячи з їхній суоцмереж, закохані доволі довго зустрічаються.

Донька Двейна Джонсона зі своєю коханою

Донька Двейна Джонсона зі своєю коханою

Зазначимо, Сімона Джонсон – донька Двейна Джонса від першого шлюбу з Дені Гарсія. В актора також є дві доньки від нинішньої дружини Лорен – Джасмін та Тіана.

Нагадаємо, раніше американська акторка Памела Андерсон розсекретила стосунки зі старшим на 15 років колегою. Артистка вже й встигла здивувати заявою про їхні стосунки зараз.

412
