24-річна донька Віри Брежнєвої знялась топлес і посвітила стрункою фігурою
Соня Кіперман поділилась доволі пікантним фото.
Старша донька співачки Віри Брежнєвої топлес посвітила стрункою фігурою.
Пікантне фото 24-річна Соня Кіперман опублікувала в Instagram-stories. На знімку донька виконавиці робила селфі в дзеркалі. Дівчина позувала перед об'єктивом фотокамери топлес, при цьому пікантні місця приховала рукою. Соня була одягнена в шортики, образ доповнила браслетами, а своє біляве волосся вона зібрала в пучок.
На знімку можна розгледіти неабияк струнку та підтягнуту фігуру Соні. Кадр дівчина підписувати не стала, а лише доповнила його смайликом у вигляді білого сердечка. Однозначно Соня отримала безліч коментарів в особистих повідомленнях.
Зазначимо, Віра Брежнєва виховує двох доньок. Старшу Соню виконавиця народила 2001 року. Батько дівчини – колишній цивільний чоловік артистки Віталій Войченко. Друга донька виконавиці з'явилась на світ 2009 року. Співачка народила Сару в шлюбі з бізнесменом Михайлом Кіперманом.
До речі, нещодавно Віра Брежнєва зустрілась із молодшою донькою в Парижі. Артистка ділилась, як минає їхній спільний відпочинок.