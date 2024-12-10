24-річна дружина Остапчука народила первістка й показала перше фото новонародженого

Дружина українського ведучого Володимира Остапчука, блогерка та бізнесвумен Катерина вперше стала мамою.

Сьогодні, 10 грудня, у подружжя народився син. Хлопчика назвали Тимофієм. Про це Остапчуки повідомили у фотоблогу. Пара опублікувала миле фото, к тримає новонароджену крихітку за ніжки. Щоправда, поки що обличчя маленького Тимофія вони приховують.

Володимир Остапчук з новонародженим сином і дружиною / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Володимир Остапчук з новонародженим сином і дружиною / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

"10.12.2024. Остапчук Тимофій", - лаконічно написало подружжя.

Володимир Остапчук з новонародженим сином і дружиною / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Тим часом у коментарях юзери активно вітають новоспечених батьків з народженням малюка, бажаючи йому здоров'я, щастя та миру.

Зазначимо, від колишнього шлюбу у Володимира Остапчука також є двоє дітей – син і донька. Під час війни старші діти ведучого проживають з мамою Оленою Войченко, ексдружиною знаменитості, за кордоном. Раніше подружжя зізнавалося, що Еван і Емілія вже знали про народження у них братика, чому були неабияк щасливі.

Нагадаємо, раніше Володимир і Катерина Остапчуки розповідали, що ретельно готувалися до поповнення у родині. Зокрема, відвідували лікарів і проходили всі необхідні обстеження. І у результаті досягти своєї мрії їм вдалося одразу.

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