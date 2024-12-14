24-річна дружина Остапчука приголомшила фігурою на третій день після пологів

Новоспечена мама розповіла про особливий для неї день.

Дружина українського ведучого Володимира Остапчука виписалася з пологового після народження сина Тимофія.

Перед тим, як у новому статусі повернутися додому блогерка Катерина Полтавська попозувала у дзеркалі у ванній кімнаті своєї палати. Так, у своєму фотоблогу вона продемонструвала свій елегантний образ на виписування.

Для особливого дня дружина Остапчука вдягла плісировану мініспідницю, високі чоботі та оверсайз піджак, доповнивши його паском. Ба більше, на кадрах блогерка на третій день після пологів продемонструвала свою фігуру й приголомшила, як швидко вона повернулася до попередньої форми.

Дружина Володимира Остапчука після пологів / Фото: instagram.com/poka.tya

"Додому. Третій день після пологів і кесаревого розтину", - написала Катерина.

Також новоспечена мама показалася з маленьким Тимофієм на руках. Крихітка спав у неї на руках у білосніжному теплому боді. До слова, дружина ведучого перед тим ділилася, що через напружений графік Володимира він не зміг бути присутнім поруч у ці моменти.

Дружина Володимира Остапчука з новонародженим сином / Фото: instagram.com/poka.tya

Нагадаємо, нещодавно Володимир Остапчук з дружиною показали свого синочка зблизька та якими були перші хвилини його життя.

Читайте також: