24-річна дружина Остапчука приголомшила пласким животиком через місяць після пологів

Обраниця шоумена також розкрила, які наслідки вагітності ще відчуває на своєму тілі.

Дружина українського ведучого Володимира Остапчука приголомшила пласким животиком лише через місяць після пологів.

Зокрема, блогерка Катерина Полтавська сфотографувалася в бюстгальтері та колготках. На фото обраниця шоумена продемонструвала, який вигляд має її тіло після пологів. Лише через місяць після народження малюка у Каті вже плаский животик.

Щоправда, як зізналась блогерка, деякі наслідки вагітності вона досі відчуває на своєму тілі. Зокрема, у Каті досі болить шов після кесаревого розтину, якщо до нього доторкнутися. Також 24-річна Полтавська поділилася, що в неї видніється "желейний" низ живота, проте шкіра після вагітності є доволі пружною.

Катерина Полтавська / Фото: instagram.com/poka.tya

"Завтра (10 січня – прим. ред.) Тіму місяць і відповідно місяць після пологів. Шов досі болить, якщо доторкнутися. А це, якщо не брехати, низ живота є і він желейний, але шкіра дуже пружна", — поділилася блогерка.

Катерина Полтавська / Фото: instagram.com/poka.tya

Нагадаємо, нещодавно дружина Володимира Остапчука розповідала, як змінилися їхні стосунки після народження сина. Також Катерина Полтавська поділилася, що робить їхній шлюб більш щасливим.

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