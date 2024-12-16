24-річна дружина Остапчука розкрила свою вагу й приголомшила, скільки кг позбулася після пологів

Дружина українського ведучого Володимира Остапчука розсекретила свої параметри незадовго після народження сина.

Так, на шостий день після пологів Катерина Полтавська показала свою фігуру. У самій спідній білизні Катерина продемонструвала плаский і підтягнутий животик. Дружина шоумена зізналася, що за перший тиждень під час відновлення їй вдалося позбутися шести кілограм. І вже скоро вона зможе досягти показників на вагах, як до вагітності.

"Коли завагітніла, була 54 кг. Йшла народжувати - 63 кг. Зараз я 56,6 кг", - написала Катерина.

Дружина Володимира Остапчука Катерина / Фото: instagram.com/poka.tya

Зазначимо, Катерина Остапчук народила сина Тимофія 10 грудня в одному з приватних клінік Києва. Блогерка народжувала за допомогою кесаревого розтину, адже раніше у неї діагностували патологію – дві матки. Після виписування кохана зірки ділилася, що переживала не найлегші періоди. Зокрема, їй було важко адаптуватися до нового статусу.

Щоправда, значно полегшувати материнську рутину новоспеченій мамі допомагають рідні. Так, Катерина Остапчук розповіла, що її чоловік на відмінно справляється з батьківськими обов'язками. А нещодавно до них у гості також завітала мама ведучого. Блогерка показала, чим саме свекруха полегшує їм життя.

Читайте також: