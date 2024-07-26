24-річна дружина Остапчука розсекретила свій термін вагітності та здивувала новою вагою

Український ведучий Володимир Остапчук нещодавно сповістив про поповнення у родині.

Так, його дружина, бізнесвумен і блогерка Катерина Полтавська продовжує в Instagram ділитися новими подробицями їхнього нового етапу в житті. Обраниця шоумена зазначає, що незабаром настане 20-й тиждень її вагітності. Тим не менш, на такому ранньому терміні вона вже почала відчувати перші поштовхи крихітки в утробі.

"Післязавтра (28 липня – прим. ред.) розпочинається 20-ий тиждень. Маля почало штовхатися у 16,5 тижнів. Кажуть, що це досить рано, як для першої вагітності, але мабуть, я так дістала ту дитину своїми постійними УЗД (передаю привіт всім тривожним мамам), що вона вирішила почати робити це раніше, щоб я більше туди не ходила", - з гумором розповіла Катерина.

Катерина Остапчук / Фото: instagram.com/poka.tya

Дружина Остапчука також повідомила, що несподівано почала худнути. Так, до вагітності її вага складала 54 кг, а зараз – 52.5 кг.

"Живіт невеликий, мабуть, через вагу та те, що колись там був прес, тому тримається ще. Коли завагітніла, була 54 кг. У першому триместрі схудла до 50,5 кг. Зараз я 52.5 кг. Розумію, що все ще попереду, але щоб нарешті побачити 50 кг, треба було завагітніти", - додала Полтавська.

Нагадаємо, нещодавно Катерина Полтавська після новини про майбутнє поповнення у родині розповіла, як вона ставиться до дітей від першого шлюбу Володимира та чи спілкується з ними шоумен.

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