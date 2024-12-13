24-річна дружина Остапчука вперше показала обличчя крихітного сина – її копії

Український ведучий Володимир Остапчук з дружиною Катериною припинили приховувати обличчя новонародженого сина Тимофія.

Так, на другий день після пологів Катерина опублікувала низку нових знімків з пологового будинку. Зокрема, вперше публічно засвітила обличчя новонародженого синочка. На зображеннях маленький Тимофій лежить на руках у зіркового тата та солодко спить у ліжечку.

Також фотограф зазнімкував найперші хвилини життя сина Остапчуків. Так, блогерка показала, як Тимофій вперше заплакав після кесаревого розтину у неї на руках. До речі, вона вважає, що крихітка схожий більше на неї.

Володимир Остапчук з дружиною та їхнім новонародженим сином / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Володимир Остапчук з дружиною та їхнім новонародженим сином / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Володимир Остапчук з дружиною та їхнім новонародженим сином / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Володимир Остапчук з дружиною та їхнім новонародженим сином / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Уже згодом пара зробила спільне фото з малюком й потішилася новому статусу. Так, Володимир став багатодітним батьком, а Катерина – вперше насолоджується статусом мами. За словами дружини шоумена, зараз вона перебуває у максимально піднесеному стані. І навіть не зважає більше на те, що її дратувало раніше.

"Знайомтеся, Тім. Я знала, що після пологів гормони дуже впливають на організм, але щоб настільки. Кожного разу, коли дивлюся на нього, у мене всередині ніби щось розквітає. Мене навіть припинило дратувати в чоловікові те, що завжди дратувало. Наприклад те, що він голосно розмовляє. Я наче стала найдобрішою людиною у світі: така, знаєте, блаженна", - поділилася враженнями від перших днів материнства Катерина.

Володимир Остапчук з дружиною та їхнім новонародженим сином / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Володимир Остапчук з дружиною та їхнім новонародженим сином / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Володимир Остапчук з дружиною та їхнім новонародженим сином / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Нагадаємо, нещодавно Катерина Остапчук приголомшила ціною за свої пологи та зізналася, яка патологія не дозволила їй народжувати самостійно.

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