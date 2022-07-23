24-річна дружина Романа Сасанчина поділилася, що у неї був викидень

Так, на сторінці в Instagram дружина Романа Сасанчина Іванна відповіла на запитання, які дуже цікавлять її шанувальників.

Зокрема, один з підписників поцікавився, чи був у 24-річної Іванни викидень. На що, на жаль, дружина Сасанчина відповіла ствердно. У подробиці дівчина вдаватися не стала, лише зазначила, що втрата дитину була для неї найбільшим болем, який доводилося пережити:

"Було, завмер плід! Це найбільший біль, який мені довелося пережити", - чесно розповіла дружина Сасанчина.

Дружина Романа Сасанчина з донькою / Фото: instagram.com/annavi_i

Та, на щастя, згодом у молодого подружжя Іванни та Романа Сасанчина народилася донька. Елізабет з'явилася на світ у грудні 2021 року. До речі, як раніше ділилася Іванна, лікарі їй говорили, що нібито зачати дитину знову може бути не так легко через проблеми зі здоров'ям.

Елізабет народилася у грудні 2021 року / Фото: instagram.com/sasanchyn_official

Нагадаємо, що у квітні дружина Романа Сасанчина шокувала шанувальників звісткою про розрив зі співаком. "Ми більше не сім'я! А все почалось понад місяць тому. Сумно, але вірю з часом переболить", - говорила тоді Іванна. Втім, схоже молодому подружжю вдалося знайти спільну мову і зараз в їхній родині мир та спокій.

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