24-річна дружина Остапчука рознесла його колишню та шокувала заявою про її минуле: "Спалила авто"

Катерина Полтавська і Христина Горняк

Реклама

Дружина українського ведучого Володимира Остапчука продовжила публічний скандал з його ексдружиною, нотаріусинею Христиною Горняк.

Блогерка Катерина Полтавська поділилася думкою, що її чоловік розійшовся з колишньою через її ультиматум. Вона стверджує, що Христина вимагала у ведучого обрати між нею та дітьми.

"На що здатна людина, котра ставить ультиматум своєму чоловікові: "Обирай: або я, або твої діти від попереднього шлюбу". Тому що їй набридли скандали через те, що він бореться за право бачитися з дітьми, а коли він шле її н*х*й через цей ультиматум і те, що дізнався правду про неї, вона записує це на відео і шантажує ним?" — написала Катерина у своєму Telegram-каналі.

Реклама

Допис дружини Володимира Остапчука

Крім того, 24-річна дружина Володимира, спираючись на власні джерела, натякнула, що Горняк має багато чорних плям у репутації. Зокрема, дорікнула їй за втягування у схеми та романи з чоловіками під санкціями та корупціонерами. Ба більше, Катерина шокувала, що нотаріусиня свого часу була коханкою, за що згодом їй помстилася дружина того чоловіка спаленням авто.

"Переходимо до правди, яку він дізнався? Чи Христина Вікторівна сміливо не боїться ні дружини Дениса, ні викриття нотаріальної допомоги пану Чер****, ні того факту, що була з Пот******, ні того, як вона вчинила зі своїм нареченим, ні того, як вчинила з подругою. До речі, про свого першого нареченого і відкриття нотаріальної контори ця щира жінка й успішна жінка розповідала вам? До речі, чим займається твій новий чоловік, який дарує тобі розкішне життя? Сподіваюся, що чистим бізнесом! А ще сподіваюся, що він не одружений, як один із твоїх попередніх, через що його дружина спалила твоє авто", — приголомшила юзерів блогерка.

Допис дружини Володимира Остапчука

У результаті блогерка зазначила, що не підіймала б цей скандал, якщо б Христина "не намагалася руйнувати" її життя. Дружина Остапчука зізнається, що її обурює, як вона звинувачує зірку та використовує його задля маніпуляції.

"І нікому б, мені точно, не вср*лося б це все, якби ти просто жила своє життя, а не намагалася зруйнувати моє. Я розумію, що образливо, що не вдалося нагнути ще одного, але в чому моя провина? Чекаю на позов до суду. Як свідків викличемо твою подругу, твою помічницю колишню і твого колишнього нареченого, якщо він виїхав з Москви, звичайно" — написала Катерина.

Допис дружини Володимира Остапчука

Нагадаємо, нещодавно Катерина Остапчук розповіла про поділ майна чоловіка з його колишньою Христиною Горняк і про які умови вони домовилися.