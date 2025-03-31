24-річна ексучасниця "Open Kids" Романовська вагітна первістком: який вигляд вона має і де живе

Ангеліна Романовська / © https://www.instagram.com/romanovska_22/

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Українська співачка Ангеліна Романовська, яка починала свою кар'єру у складі гурту "Open Kids", оголосила про вагітність.

24-річна артистка повідомила про майбутнє поповнення у родині в Instagram. Ангеліна опублікувала чуттєві кадри з батьком дитини. Ним став загадковий юнак, з яким співачка вже сім років разом. Більше подробиць зірка не стала розповідати.

Натомість про почуття пари красномовно розповідає ніжна фотосесія у полі. На зображенні Романовська в обтислій білій сукні демонструє помітно округлий животик, а поруч її обранець чуттєво торкається його.

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Ангеліна Романовська з обранцем очікують на первістка / © https://www.instagram.com/romanovska_22/

"Кожне серцебиття розповідає нову історію", - замилувала підписом знімку співачка.

До слова, під час війни Ангеліна Романовська оселилася у США. Вона майже зникла з публічного життя та ділиться контентом вкрай рідко. Щоправда у своєму Telegram-каналі вона ділилася, що період еміграції давався їй з коханим непросто.

Ангеліна Романовська з обранцем / © https://www.instagram.com/romanovska_22/

"Я часто розмірковую про своє життя і стикаюся з безліччю запитань. Чи варто було переїжджати на інший край світу, залишившись, здавалося б, нікому не потрібною зі своїми мріями та амбіціями? Чи не втратила я все, що мала в рідній країні? Відповідь здається очевидною. Так, я втратила комфорт, стабільність і відчуття безпеки, яке давала мені рідна країна. Мені бракує звичних місць, улюблених людей і простих радощів, які залишилися там. Але водночас я усвідомлюю, що справжні втрати не завжди вимірюються матеріальними речами чи зручностями", - ділилася минулого року артистка.

Нагадаємо, нещодавно співачка СолоХа також оголосила про вагітність. Зірка зробила це під час свого концерту.