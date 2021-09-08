24-річна Кайлі Дженнер підтвердила другу вагітність та показала округлий животик

Зірка поділилася зворушливими кадрами.

Зірка реаліті-шоу Кайлі Дженнер, яка нещодавно зблизька показала свої пишні форми, потішила фанів радісною звісткою.

Так, 24-річна світська левиця офіційно підтвердила, що вдруге вагітна відсвого бойфренда, репера Тревіса Скотта. Про це майбутня мама розповіла на сторінці в Instagram.

Вона запостила відео, на якому показала позитивний тест на вагітність та продемонструвала маленький округлий животик. Також у ролику фани побачать щасливого майбутнього батька з їхньою з Кайлі старшою донечкою, трирічною Стормі Вебстер.

Щоправда, на якому терміні, а також на кого чекають закохані – поки тримається у таємниці.

Нагадаємо, що лише у травні Кайлі Дженнер у комбезі з декольте мірялася з сестрою Глое Кардашян стрункими таліями. Зіркові сестри спричинили фурор в Мережі.

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