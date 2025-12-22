ТСН у соціальних мережах

24-річна Магучіх заінтригувала зізнанням про весілля й занепокоїла своїм вчинком

Спортсменка вже тривалий час не з’являться на публіці з нарченим.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Ярослава Магучіх

Відома українська легкоатлетка, олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх прокоментувала, чи планує найближчим часом весілля зі своїм коханим — спортсменом Назаром Степановим.

Попри те, що заручини пари відбулися ще у листопаді 2023 року, закохані поки що так і не укладали шлюб. Раніше Магучіх не приховувала, що всі сили були спрямовані на підготовку до Олімпійських ігор-2024 у Парижі. Також спортсменка наголошувала, що не відчуває моральної готовності святкувати весілля під час повномасштабної війни в Україні.

Утім, останнім часом тривожним дзвіночком стала відсутність спільних фото у соцмережах легкоатлетки. Крім того, Ярослава майже не говорить про особисте життя. Це лише підігріло чутки про можливі зміни в її стосунках.

Ярослава Магучіх і Назар Степанов

Днями ж спортсменка дала коментар для проєкту «Ранок у великому місті», де журналісти напряму поцікавилися весільними планами. Відповідь була короткою й з інтригою: «Ні, не буде. Наступне запитання. Це особисте, не буду відповідати».

Чи свідчить така реакція про кризу у стосунках, чи лише про небажання виносити приватне на публіку — легкоатлетка пояснювати не стала. Водночас ще на початку цього року в пари, схоже, все було добре. Тоді Магучіх і Степанов разом подорожували Португалією та ділилися романтичними фото на тлі океану.

