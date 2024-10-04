24-річна зірка "Русалоньки" Голлі Бейлі розійшлася з відомим репером після трьох років стосунків

Зірка фільму "Русалонька", американська акторка Голлі Бейлі розірвала стосунки з репером DDG.

Пара була у стосунках протягом трьох років, а 10 місяців тому у них народився син. Про кінець роману у сторіз повідомив DDG. Репер звернувся до прихильників і зізнався, що вони з Голлі розійшлися через різні погляди на життя. Проте музикант пояснив, що вони продовжують бути друзями й піклуватися про спільного малюка.

Голлі Бейлі і DDG

"Шановні друзі та прихильники, після довгих роздумів та душевних розмов, ми з Голлі вирішили піти різними шляхами. Це рішення було нелегким, але ми вважаємо, що це найкращий майбутній шлях для нас обох. Я ціную час, який ми провели разом і любов, яку ми ділили. Незважаючи на зміни у наших стосунках, наша любов один до одного залишається глибокою та справжньою. Ми все ще найкращі друзі і обожнюємо один одного. Оскільки ми зосереджуємося на наших окремих історіях та ролі батьків, ми цінуємо зв'язок, який ми побудували, та прекрасні моменти, які ми мали. У цей період просимо про розуміння та підтримку. Дякую за вашу любов та наснагу", - написав DDG.

Нагадаємо, нещодавно письменник Сергій Жадан після гучного розриву зі співачкою Христиною Соловій неочікувано звернувся до неї в Мережі.

Читайте також: