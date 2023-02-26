24-річний блогер Дмитро Варварук спантеличив іменем для новонародженого сина: "Це реально п*здець"

Український блогер-мільйонник Дмитро Варварук, який місяць тому вперше став батьком, похрестив свого крихітного сина.

На сторінці в Instagram відомий блогер з Івано-Франківська поділився світлинами з таїнства хрещення. Тоді ж Варварук розсекретив, як вони з дружиною Яною назвали сина. Дмитро гордо заявив, що назвав хлопчика Хайп.

Дмитро Варварук похрестив сина / Фото: instagram.com/dima_varvaruk

Куми Дмитра Варварука / Фото: instagram.com/dima_varvaruk

У підтвердження своїх слів Варварук показав свідоцтво про народження малюка, де вказано його повне ім'я – Варварук Хайп Дмитрович.

Дмитро Варварук назвав сина Хайп / Фото: instagram.com/dima_varvaruk

"Ще на початку ми з Яною домовились, що ім'я обираю я.Хоч вона не погождувалась зі мною, слово було сказано. Ви думали, що я жартую? Можете побачити самі в свідоцтві написано Варварук Хайп Дмитрович, а значить і в паспорті так буде! Хоча називати ми його будемо по-іншому", - прокоментував вигадливий батько.

Реакція фоловерів блогера не змусила на себе чекати. Люди були відверто приголомшені вчинком Варварука: "Можна було собаку завести, для цього необов'язково було народжувати дитину", "Це реально п*здець", "І навіщо таке робити? Про майбутнє дитини не думаєш, лише про своє я!", "ще б назвав Патрон".

Дмитро Варварук показав, як у нього народився син / Фото: instagram.com/dima_varvaruk

Нагадаємо, первісток Дмитра Варварука та його дружини Яни з'явився на світ 25 січня 2023 року. Блогер у прямому ефірі розповідав і показував, як його дружина народжувала.

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