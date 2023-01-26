24-річний блогер-мільйонник Дмитро Варварук вперше став батьком і показав, як дружина народжувала

Відомий франківський блогер-мільйонник, продюсер, співак Дмитро Варварук розповів про поповнення у родині.

25 січня Дмитро та його дружина Яна вперше стали батьками. У подружжя народився син. Про це Варварук розповів на сторінці в Instagram. "18:55. Я став батьком", - написав у фотоблогу Дмитро.

Окрім того, минулого вечора блогер активно ділився зі своїми підписниками відео з пологового і, зокрема, показував, як його дружина проживає всі етапи появи дитини на світ.

Варварук поділився, як почувалася його кохана, коли у неї відійшли води, як їй кололи епідуральну анестезію, у Telegram-каналі ділився голосовими процесу. Окрім того, новоспечений татусь показав й дружину й новонародженого сина одразу після появи на світ.

Дмитро Варварук показав дружину у пологовому / Фото: instagram.com/dima_varvaruk

Дмитро Варварук показав дружину у пологовому / Фото: instagram.com/dima_varvaruk

Дмитро Варварук показав дружину у пологовому / Фото: instagram.com/dima_varvaruk

Дмитро Варварук показав новонародженого сина / Фото: instagram.com/dima_varvaruk

Шанувальники подякували Варваруку за таку відвертість і привітали з поповненням у родині: "Вітаємо, мама прекрасна, має вигляд мега, впоралась на ура! Але малий, то серйозніша копія тата", "Це сьогодні вони спонсори мого прокидання о 6 ранку. Бо вдома було вже сьома, я так чекала. Ще раз вітаю, я жодного разу не чекала так когось, як вашого сина", "Якраз на день народження Зеленського".

Нагадаємо, декілька місяців тому Дмитро Варварук розповів про своє весілля та поділився, що воно до початку повномасштабного вторгнення мало відбутися за участі Олега Винника, мало бути веселим та активним. У підсумку, пара обмінялася обітницями у Галицькому замку і показала фото з весілля.

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