24-річний бойфренд Анни Трінчер подарував мамі розкішне авто та довів її до сліз

Мама молодого блогера була приголомшена презентом.

Коханий української співачки Анни Трінчер, блогер Олександр Волошин потішив свою маму розкішним подарунком.

24-річний хлопець презентував рідній людині авто – червоний Mercedes. Сашко приїхав з Києва до рідного Бердичева та влаштував жінці сюрприз. Вона була приголомшена та не стримала сліз.

Олександр Волошин з мамою / instagram.com/voloshyn_xx

У дописі Волошин поділився, що коли був 8-річним хлопчиком – пообіцяв мамі подарувати їй машину та будинок в Іспанії.

"Україна, місто Бердичів. Мені років 8-9, ніч на вулиці, ми з мамою лежимо у мене в дитячій кімнаті і мама робить мені масаж. Я обожнював "рейки-рейки, шпали-шпали", навіть зараз прошу іноді її зробити його. У той момент я горів футболом, всі мої мрії були пов'язані з тим, що б стати світовою футбольною зіркою... У нас тоді відбувся приблизно такий діалог: – Мамусю, я коли виросту і стану футболістом, куплю тобі будинок в Іспанії і червону машину. – Добре синку! – Чесно мам, куплю!». Хоч футболістом я і не став, я дуже гордий тим, що зміг виконати одну зі своїх обіцянок і впевнений, що будинок в Іспанії/Бердичеві/Києві, там де захоче мама - теж не за горами!" – розповів блогер.

Зі свого боку, мама Сашка звернулася до усіх мам із проханням вірити у своїх дітей.

Мама Олександра Волошина / instagram.com/voloshyn_xx

Нагадаємо, не так давно Анна Трінчер показала квартиру, до якої переїхала разом з бойфрендом. Закохані вже живуть разом.

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