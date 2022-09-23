24-річну зірку серіалу "Рівердейл" засудили до довічного ув'язнення через вбивство матері

Канадський актор Раян Грентем, відомий за роллю Джеффрі Августіна у серіалі "Рівердейл", був засуджений до довічного ув'язнення через вбивство своєї матері Барбари Вейт.

Засідання у цій справі відбулося минулої середи, 21 вересня, у Верховному суді Британської Колумбії, Канада. Як відомо, Грентем пів року тому визнав себе винним у смерті власної матері. Вбивство сталося 2020 року, пише TMZ.

Раян Грентем у серіалі "Рівердейл"

За словами прокурорів, Грентем вистрелив своїй матері в потилицю, коли вона грала вдома на фортепіано. У суді артист розповів, як саме вчинив убивство, і навіть показав відеоролик, знятий за кілька годин після вбивства, в якому він зізнається у вбивстві і показує мертве тіло своєї матері.

Наступного дня після вбивства матері він завантажив свою машину зброєю, боєприпасами, коктейлями Молотова та вказівниками до котеджу Рідо, де мешкав прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

Раян Грентем у підлітковому віці

Детективи, які розслідують цю справу, кажуть, що пізніше Грентем зізнався, що намагався вбити Трюдо, і написав про свою мету в журналі.

Згідно з умовами вироку, Грентем не матиме права на умовно-дострокове звільнення протягом перших 14 років ув'язнення.

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