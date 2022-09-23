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24-річну зірку серіалу "Рівердейл" засудили до довічного ув'язнення через вбивство матері

24-річну зірку серіалу "Рівердейл" засудили до довічного ув'язнення через вбивство матері

Дата публікації
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24-річну зірку серіалу "Рівердейл" засудили до довічного ув'язнення через вбивство матері

Раян Грентем

Відомого канадського актора Раяна Грентема засудили до довічного ув'язнення за вбивство власної матері.

Канадський актор Раян Грентем, відомий за роллю Джеффрі Августіна у серіалі "Рівердейл", був засуджений до довічного ув'язнення через вбивство своєї матері Барбари Вейт.

Засідання у цій справі відбулося минулої середи, 21 вересня, у Верховному суді Британської Колумбії, Канада. Як відомо, Грентем пів року тому визнав себе винним у смерті власної матері. Вбивство сталося 2020 року, пише TMZ.

Раян Грентем у серіалі
Раян Грентем у серіалі "Рівердейл"

За словами прокурорів, Грентем вистрелив своїй матері в потилицю, коли вона грала вдома на фортепіано. У суді артист розповів, як саме вчинив убивство, і навіть показав відеоролик, знятий за кілька годин після вбивства, в якому він зізнається у вбивстві і показує мертве тіло своєї матері.

Наступного дня після вбивства матері він завантажив свою машину зброєю, боєприпасами, коктейлями Молотова та вказівниками до котеджу Рідо, де мешкав прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

Раян Грентем у підлітковому віці / ©
Раян Грентем у підлітковому віці

Детективи, які розслідують цю справу, кажуть, що пізніше Грентем зізнався, що намагався вбити Трюдо, і написав про свою мету в журналі.

Згідно з умовами вироку, Грентем не матиме права на умовно-дострокове звільнення протягом перших 14 років ув'язнення.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
3028
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