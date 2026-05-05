ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
396
Час на прочитання
1 хв

24-річний Роман Сасанчин вперше вступатиме до вишу і розсекретив, де і на кого навчатиметься

Артист пояснив, чому вирішив далі здобувати освіту та в якій саме сфері.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Коментарі
Роман Сасанчин

Роман Сасанчин / © instagram.com/sasanchyn_official

Переможець "Голосу країни", співак Роман Сасанчин, який нещодавно здивував заявою про "Євробачення", вперше вступатиме до вишу.

Планами на майбутню освіту виконавець поділився на проєкті "Ранок у великому місті". Артист зізнався, що хотів вступи до вишу ще до початку повномасштабного вторгнення. Проте почалась війна, тож Роман Сасанчин поставив у пріоритет сім'ю. Нині ж музикант вирішив здобувати освіту за своєю сферою діяльності, оскільки розуміє, що в професійному плані йому це не завадить.

"Насправді, навчатися я хотів ще до повномасштабного вторгнення. Потім так зав'язалось, що війна, сім'я, дитина, і воно не вийшло просто на той момент. Зараз я планую все ж таки за своєю сферою здобути цю освіту. Вона мені не просто потрібна для галочки, а вона мені дійсно потрібна в навичках, в роботі", - говорить виконавець.

Роман Сасанчин / © instagram.com/sasanchyn_official

Роман Сасанчин / © instagram.com/sasanchyn_official

Роман Сасанчин вже й зізнався, до якого вишу планує вступати. Звичайно ж, артист розглядає Київський національний університет культури і мистецтв. Проте в пріоритеті у співака університет імені Глієра.

"Ну, і в пріоритеті як і Поплавського, але більше чомусь мені все ж таки душа лежить до університету імені Глієра", - ділиться артист.

Нагадаємо, нещодавно Роман Сасанчин зізнався, що відбувається в його особистому житті після розлучення з дружиною. Артист відповів, чи перебуває зараз у стосунках.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
396
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie