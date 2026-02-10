24-річний виконавець хіта "Смарагдове небо" одружується: артист освідчився коханій

DREVO / © instagram.com/drevo_official

Виконавець хіта "Смарагдове небо" DREVO, справжнє ім'я якого Максим Дерев'янчук, одружується.

24-річний артист освідчився своїй коханій Яні. Про це обраниця музиканта повідомила в Instagram. Дівчина співака опублікувала серію світлин, завдяки яким і стало зрозуміло про зміни в особистому житті парочки.

DREVO одружується / © instagram.com/yana_rudnik

Зокрема, DREVO освідчився Яні. Він подарував їй обручку з чималим коштовним камінцем, а також букет рожевих троянд. Кохана музиканта на пропозицію вийти за нього заміж відповіла згодою.

DREVO освідчився коханій / © instagram.com/yana_rudnik

Після заручин парочка насолодилась романтичною вечерею, а також влаштували фотосет, аби закарбувати в пам'яті особливий момент.

DREVO освідчився коханій / © instagram.com/yana_rudnik

