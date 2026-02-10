- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 222
- Час на прочитання
- 1 хв
24-річний виконавець хіта "Смарагдове небо" одружується: артист освідчився коханій
Обраниця музиканта похизувалась обручкою з чималим коштовним камінцем.
Виконавець хіта "Смарагдове небо" DREVO, справжнє ім'я якого Максим Дерев'янчук, одружується.
24-річний артист освідчився своїй коханій Яні. Про це обраниця музиканта повідомила в Instagram. Дівчина співака опублікувала серію світлин, завдяки яким і стало зрозуміло про зміни в особистому житті парочки.
Зокрема, DREVO освідчився Яні. Він подарував їй обручку з чималим коштовним камінцем, а також букет рожевих троянд. Кохана музиканта на пропозицію вийти за нього заміж відповіла згодою.
Після заручин парочка насолодилась романтичною вечерею, а також влаштували фотосет, аби закарбувати в пам'яті особливий момент.
Нагадаємо, нещодавно переможниця шоу "Холостяк-13" Інна Бєлєнь вийшла заміж. Редакція сайту ТСН.ua пропонує дізнатися історію кохання молодят.