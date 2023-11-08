24-річний блогер Дмитро Варварук потрапив у жорстку аварію – фото з місця події

Український блогер-мільйонник Дмитро Варварук повідомив, що сьогодні, 8 листопада, потрапив у жорстку аварію, коли їхав з Житомира до Києва.

Про ДТП Варварук розповів на своїй сторінці в Instagram. Він розмістив декілька знімків, зроблених на місці події. "Як сказав мій знайомий: "Подякуй богу, що взяв грошима". Не знаю, що сказати. Відійду емоційно, вийду в сторіз. Бо поки в мене шок…" – описав свій стан блогер.

Дмитро Варварук потрапив в ДТП / Фото: instagram.com/dima_varvaruk

Дмитро Варварук потрапив в ДТП / Фото: instagram.com/dima_varvaruk

Дмитро Варварук потрапив в ДТП / Фото: instagram.com/dima_varvaruk

Також Варварук повідомив, що на місце аварії прибула швидка та поліція. Чи є в результаті ДТП постраждалі, блогер не уточнив. Лише зазначив, що під час дорожньо-транспортної пригоди зіштовхнулися декілька машин. Так само Варварук не розповів, що стало причиною аварії.

На місце події приїхала подруга Варварука на ім'я Катя, яка на своєму авто забрала Дмитра з другом, який теж їхав разом з ним, до Києва.

Блогер Діма Варварук потрапив у ДТП в Київській області

Нагадаємо, днями в аварію також потрапив відомий американський актор, зірка серіалу "Спадкоємці" Алан Рак. На своєму позашляховику артист в'їхав у піцерію і застряг у стіні будівлі.

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