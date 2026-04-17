25-річна блогерка-мільйонниця народила первістка та показала перші фото з малюком

Первісток зірки Мережі з'явився на світ 16 квітня.

Анастасія Марків

Анастасія Марків / © instagram.com/markiv_anastasia_

Українська блогерка-мільонниця та акторка Анастасія Марків вперше стала мамою.

Радісну новину зірка Мережі розсекретила в Instagram. Знаменитість опублікувала щемливу світлину, на якій вона зображена у Львівському обласному клінічному перинатальному центрі. На грудях у щасливої матусі лежав її малюк.

Анастасія Марків народила дитину 16 квітня. Блогерка стала мамою хлопчика. Імені синочка знаменитість поки що не розкриває. Також знаменитість не показує обличчя малюка, а на фото приховала його смайликом у вигляді білого сердечка.

Анастасія Марків із сином / © instagram.com/markiv_anastasia_

Жодних коментарів про поповнення в сім'ї Анастасія не робила. Натомість блогерка у коментарях під дописом, де вона розсекретила народження сина, зібрала український шоубізнес. Зірки активно вітали Марків із поповненням у сім'ї.

  • З початком нового життя! (акторка Ксенія Мішина)

  • Вітаємо! Це щастя! (співачка Світлана Тарабарова)

  • Вітаю! (блогер Ніколас Карма)

Нагадаємо, 17 квітня про поповнення в родинні оголосила відома співачка Аліна Гросу. Виконавиця теж вперше стала мамою та показала фото з новонародженим сином.

