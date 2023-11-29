25-річна дівчина Ді Капріо знялася топлес для відомого глянцю й блиснула струнким тілом

Дівчина 48-річного актора Леонардо Ді Капріо, італійська модель Вітторія Черетті, повністю оголилася задля спокусливих знімків у глянці.

Так, для нового випуску відоме видання запросило дівчину Ді Капріо прикрасити обкладинку їхнього журналу. У зухвалій фотосесії модель з'явилася спочатку в одязі, а потім – взагалі без нього.

Вітторія Черетті / Фото: instagram.com/vittoria

У кадрі Черетті має повністю природній вигляд. На її обличчі немає макіяжу. Часом, навіть можна помітити веснянки.

Вітторія Черетті / Фото: instagram.com/vittoria

Вітторія Черетті / Фото: instagram.com/vittoria

Свіжими знімками Вітторія поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Зазначимо, італійська модель є дуже успішною. За її плечима вже багато виходів на світові подіуми. Зокрема, дівчина з'являлася на показах Chanel і Versace. Також вона прикрашала такі відомі модні глянці як Vogue і Harper's Bazaar.

Вітторія Черетті / Фото: instagram.com/vittoria

До слова, Вітторія Черетті лише нещодавно почала зустрічатися з Леонардо Ді Капріо. Втім, пара ніде не афішувала свої стосунки. Вперше іноземні папараці заскочили їх за палкими поцілунками на одній з вечірок в Лос-Анджелесі. До того ж Мережею ходять чутки, що День подяки пара провела спільно з родиною нової дівчини Ді Капріо.

Вітторія Черетті / Фото: instagram.com/vittoria

Нагадаємо, нещодавно своєю фігурою похизувалася 50-річна зірка серіалу "Усі жінки - відьми". Алісса Мілано запостила фото без макіяжу у купальнику.

Читайте також: