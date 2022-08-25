25-річна донька Мадонни оголила груди і станцювала на кладовищі у дебютному кліпі

Лурдес Леон запрем’єрила свою першу пісню у стилі тріп-хоп під псевдонімом Lolahol.

Донька Мадонни від бойфренда Карлоса Леона, Лурдес Леон, вирішила піти шляхом матері та стати співачкою. Для своєї музичної кар’єри вона обрала псевдонім Lolahol.

Молода виконавиця дебютувала з кліпом на пісню Lock&Key. Перша робота Лурдес вийшла дуже відвертою, адже дівчина з’явилася перед камерами з оголеними грудьми, а також показала сідниці у шпагаті на березі моря. Не минулося й без містики – Лурдес везла труну на даху авто і танцювала з хлопцем на кладовищі.

Шанувальники зазначили, що стиль Lolahol дуже схожий на стиль Мадонни. Певно, донька багато чого навчилася у своєї зіркової матусі.

Натомість прем'єра музичного кліпа від Lolahol стала несподіванкою, адже до цього донька попдіви запевняла, що не планує пов’язувати життя зі сценою.

Нагадаємо, що Мадонна попри свій вік й досі вміє приголомшувати публіку своїми витівками. Нещодавно на святкуванні свого 64-го дня народження співачка пристрасно поцілувалася з двома жінками.

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