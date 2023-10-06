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25-річна дружина Романа Сасанчина зізналася, чи планують вони другу дитину

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
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25-річна дружина Романа Сасанчина зізналася, чи планують вони другу дитину

Роман Сасанчин з дружиною та донькою / Фото: instagram.com/sasanchyn_family

Пара виховує однорічну донечку.

Дружина переможця проєктів "Голос. Діти" та "Голос країни-10" Романа Сасанчина, блогерка Іванна поділилася, чи хоче пара другу дитину.

У своїх соцмережах дівчина часто підіймає відверті теми разом зі своїми підписниками та ділиться подробицями особистого життя. Так, Іванна згадала, якою вона була під час вагітності, та зізналася, що сумує за цим відчуттям.

"Останнім часом мені трапляється багато вагітняшок в сторіз. Така ностальгія пробила за животиком", - поділилася дружина співака. 

© instagram.com/sasanchyn_family
Фото: instagram.com/sasanchyn_family

Дивлячись на інших вагітних дівчат, у Іванни також виникла думка про те, аби стати мамою вдруге. До того ж, судячи зі слів дівчини, вони з Романов вже обговорювали це питання і співак відповів, якої статі дитинку хотів би наступною.

"Може і справді пора за другою лялькою? До речі, Роман хоче, щоб друга дитинка також була дівчинка", - зізналася Іванна.

© instagram.com/sasanchyn_family
Фото: instagram.com/sasanchyn_family
© instagram.com/sasanchyn_family
Фото: instagram.com/sasanchyn_family

Нагадаємо, що Роман Сасанчин та його обраниця одружилися у грудні 2021 року. А вже за декілька тижнів у молодого подружжя народилася донька, яку вони назвали Елізабет.

Нещодавно співак показав, як облаштував квартиру в Києві, яку виграв у "Голосі країн".

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Дата публікації
Перегляди
169
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