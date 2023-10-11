25-річна онука Ніни Матвієнко приголомшила схожістю з нею і поділилася спогадами: "Ніколи не була бабусею"

Старша онука легендарної співачки Ніни Матвієнко, донька Тоні Матвієнко Уляна поділилася зворушливими спогадами про свою бабусю.

На сторінці в Instagram 25-річна Уляна розмістила фото разом з покійною Ніною Митрофанівною і зізналася, що в пам'яті її онуки артистка назавжди залишиться молодою, жвавою та життєрадісною:

"Хто знав – вона ніколи не була бабусею, вона була Ніною і, всупереч всім, вона лишиться Ніною для мене. Не бабусею: молодою, жвавою, веселою, впертою, котра зламала мені руку, котра готувала мені сирники з родзинками, котра заливала мої квіти в кімнаті, котра прала білі речі з чорним і не признавала, котра поливала щоранку двір і протирала підлогу вдома, котра сварилась за брудний посуд, хоч він був помитий зі вчора, котра любила всупереч всім викрутасам і впертості моїх. І ми любимо. Сумуємо дуже", - написала Уляна.

Ніна Матвієнко / Фото: instagram.com/8.23.88

Дівчина також розповіла, що її бабуся ніколи не боялася експериментів і підтримувала онуку у сміливих ідеях:

"Залікуй і залюби. Завжди не проти селфі в туалеті, завжди не проти нових експериментів, завжди не проти бути собою, завжди не проти взнати нове, завжди не проти розповісти чи довести, завжди не проти навчити чи повчити. Завжди бути собою і не зраджувати своєму! - Ніна Матвієнко Митрофанівна (навіть Т9 виправив похибку, крізь сльози, в прізвищі)", - написала Уляна.

Окрім того Уляна поділилася знімком, на якому порівняла себе та Ніну Матвієнко на архівному фото у молодості. Варто зазначити, що бабуся та онука дуже схожі між собою.

Ніна Матвієнко та Уляна Матвієнко / Фото: instagram.com/8.23.88

Нагадаємо, що Ніна Матвієнко раптово померла 8 жовтня – за декілька днів до того, як їй мало виповнитися 76 років. Прощання з легендою відбувається сьогодні, 11 жовтня в Національній Філармонії України. Поховають легендарну співачку у Києві на Звіринецькому кладовищі. Прощальна церемонія відбудеться о 14:30.

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