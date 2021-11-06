25-річна солістка "ВІА Гри" у зеленому бікіні розбурхала уяву пишним бюстом та осиною талією

25-річна солістка "ВІА Гри" у зеленому бікіні розбурхала уяву пишним бюстом та осиною талією

Ксенія Попова поділилася спокусливим кадром.

Солістка оновленого складу популярного гурту "ВІА Гра" Ксенія Попова не втратила нагоди і потішила фанатів фото у купальнику.

Так, на своїй сторінці в Instagram 25-річна артистка опублікувала знімок, де позувала перед дзеркалом у джинсах та зеленому бікіні. Виконавиця розстібнула ширінку, посвітивши пласким прокачаним животиком та осиною талією. Також красуня похвалилася пишним бюстом.

Ксенія Попова у бікіні / instagram.com/xseniyapopova

Публікація не на жарт розбурхала уяву користувачів. Зокрема, юзери оцінили бюст співачки.

Розкішні

Ого, які ксенічки

Справжній віагрянський бюст

Надто вогняно

Ого, рівень

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