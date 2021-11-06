25-річна солістка "ВІА Гри" у зеленому бікіні розбурхала уяву пишним бюстом та осиною талією

Ксенія Попова поділилася спокусливим кадром.
Солістка оновленого складу популярного гурту "ВІА Гра" Ксенія Попова не втратила нагоди і потішила фанатів фото у купальнику.
Так, на своїй сторінці в Instagram 25-річна артистка опублікувала знімок, де позувала перед дзеркалом у джинсах та зеленому бікіні. Виконавиця розстібнула ширінку, посвітивши пласким прокачаним животиком та осиною талією. Також красуня похвалилася пишним бюстом.
Публікація не на жарт розбурхала уяву користувачів. Зокрема, юзери оцінили бюст співачки.
- Розкішні
- Ого, які ксенічки
- Справжній віагрянський бюст
- Надто вогняно
- Ого, рівень
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