25-річна українська відома співачка виписалася з пологового й показала сюрприз від чоловіка

Інесса Грицаєнко / © instagram.com/inessa_hrytsaienko_

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Фіналістка проєкту "Голос країни-12" та колишня солістка гурту SESTRA Інесса Грицаєнко, яка нещодавно народила первістка, виписалася з пологового будинку.

У своєму фотоблогу Інесса поділилася зворушливими кадрами особливого моменту. До неї з крихіткою, крім чоловіка, також завітали найближчі друзі. Серед них і кохана співака Сергія Танчинця, піарниця Юліана Корецька. Привітати подругу з народженням донечки вона прийшла з двома пишними букетами квітів.

Інесса Грицаєнко виписалася з пологового / © instagram.com/inessa_hrytsaienko_

Інесса Грицаєнко виписалася з пологового / © instagram.com/inessa_hrytsaienko_

На зображеннях також помітно і чоловіка Грицаєнко, якого вона ретельно приховує від публіки. До слова, коханий артистки заздалегідь приготувався до повернення дружини з новонародженою. Тому організував їм сюрприз, прикрасивши кімнату кульками.

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Інесса Грицаєнко / © instagram.com/inessa_hrytsaienko_

Інесса Грицаєнко виписалася з пологового / © instagram.com/inessa_hrytsaienko_

Своєю чергою, щаслива співачка наробила перших з крихіткою фото в будинку. Проте обличчя донечки Інесса показувати не стала. Натомість замилувала зустріччю домашнього улюбленця з новонародженою й розповіла про нові материнські почуття.

"Ось це так зустріч. Нарешті ми вдома. Намагаємось звикнути до нового графіку, якого поки нема, і насолодитись кожним моментом і секундою поруч з нашою принцесою. Дякуємо усім за привітання", — написала зірка.

Інесса Грицаєнко з донькою / © instagram.com/inessa_hrytsaienko_

Інесса Грицаєнко з родиною / © instagram.com/inessa_hrytsaienko_

Нагадаємо, нещодавно репер Емінем вперше став дідусем. Його донька показала онука на милих фото.