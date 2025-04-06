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25-річна українська відома співачка виписалася з пологового й показала сюрприз від чоловіка
Новоспечена мама розповіла про свій новий статус.
Фіналістка проєкту "Голос країни-12" та колишня солістка гурту SESTRA Інесса Грицаєнко, яка нещодавно народила первістка, виписалася з пологового будинку.
У своєму фотоблогу Інесса поділилася зворушливими кадрами особливого моменту. До неї з крихіткою, крім чоловіка, також завітали найближчі друзі. Серед них і кохана співака Сергія Танчинця, піарниця Юліана Корецька. Привітати подругу з народженням донечки вона прийшла з двома пишними букетами квітів.
На зображеннях також помітно і чоловіка Грицаєнко, якого вона ретельно приховує від публіки. До слова, коханий артистки заздалегідь приготувався до повернення дружини з новонародженою. Тому організував їм сюрприз, прикрасивши кімнату кульками.
Своєю чергою, щаслива співачка наробила перших з крихіткою фото в будинку. Проте обличчя донечки Інесса показувати не стала. Натомість замилувала зустріччю домашнього улюбленця з новонародженою й розповіла про нові материнські почуття.
"Ось це так зустріч. Нарешті ми вдома. Намагаємось звикнути до нового графіку, якого поки нема, і насолодитись кожним моментом і секундою поруч з нашою принцесою. Дякуємо усім за привітання", — написала зірка.
Нагадаємо, нещодавно репер Емінем вперше став дідусем. Його донька показала онука на милих фото.