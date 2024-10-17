25-річна відома українська акторка вперше вийшла заміж і показала свого чоловіка

Артистка офіційно уклала шлюб із коханим через майже два роки після освідчення.

Українська акторка, а нині бізнесвумен Міла Сивацька поділилася з прихильниками радісною новиною.

Знаменитість в Instagram повідомила, що вийшла заміж за свого коханого Сергія. Про заміжжя артистка оголосила в доволі цікавий спосіб. Вона зазначила, що відтепер Міла Сивацька її псевдонім. Тим самим знаменитість оголосила, що вийшла заміж за коханого та офіційно взяла його прізвище.

"Теплий факт: Міла Сивацька тепер мій офіційний псевдонім", - поділилася акторка.

У фотоблогу артистка також встигла поділитися рідкісним фото з Сергієм. На знімку пара усміхалася одне одному та тулилася обличчям у пошуках поцілунку.

Міла Сивацька з чоловіком / Фото: instagram.com/mila_sivatskaya

До слова, для Міли Сивацької – це перше заміжжя. Коли саме пара офіційно стала чоловіком та дружиною – достеменно невідомо. Утім, схоже, вони лише уклали шлюб в РАЦСі, а весілля відіграють незабаром.

Зазначимо, пара вже доволі тривалий час перебуває у стосунках. Хоч подробицями з особистого життя Міла Сивацька вкрай рідко ділиться, але важливі моменти все ж таки розповідає, зокрема, про те, як коханий їй освідчився. Сталося це у новорічну ніч проти 2023 року.

Нагадаємо, нещодавно учасниця "Голосу країни-12" Інесса Грицаєнко вийшла заміж. Співачка також вперше показала свого чоловіка.

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