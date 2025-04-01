ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
481
Час на прочитання
1 хв

25-річна відома українська співачка вперше стала мамою та показала новонароджену доньку

Виконавиця розсекретила, коли в її родині сталося поповнення.

Автор публікації
Валерія Сулима Валерія Сулима
Інесса Грицаєнко

Інесса Грицаєнко / © instagram.com/inessa_hrytsaienko_

Фіналістка проєкту “Голос країни-12” та колишня солістка гурту SESTRA Інесса Грицаєнко вперше стала мамою.

Виконавиця оголосила про поповнення в родині у своєму Instagram. 25-річна артистка стала мамою ще 31 березня. В одному з пологових будинків Києва Інесса народила доньку. Співачка вже й встигла показати перші кадри з новонародженою. Виконавиця опублікувала фото, на якому вона лежала в ліжку, а поруч із нею спала донечка. Ім’я первістка артистка поки що приховує.

“31.03.2025! Наша найбільша любов! Дякую, що обрала нас!” — підписала знімок виконавиця.

Інесса Грицаєнко з донькою / © instagram.com/inessa_hrytsaienko_

Інесса Грицаєнко з донькою / © instagram.com/inessa_hrytsaienko_

Інесса Грицаєнко також поділилася кадрами з чоловіком. Співачка зняла на відео, як її коханий обережно заколисував донечку на руках.

Чоловік Інесси Грицаєнко з їхньою донькою / © instagram.com/inessa_hrytsaienko_

Чоловік Інесси Грицаєнко з їхньою донькою / © instagram.com/inessa_hrytsaienko_

Підписники виконавиці вже встигли написати їй чимало коментарів, де привітали з народженням первістка. Артистці бажали насолоджуватися материнством та безмежного щастя її родині.

  • Вітаю вас! Щастя молодим батькам та донечці!

  • Щиро вітаю вашу сім’ю з поповненням! Нехай росте здорова та щаслива! І мамочці швидшого відновлення та сил!

  • Вітаю вас з народженням донечки! Нехай росте здоровенька вам на радість! Божої опіки вам та вашій сім’ї!

Нагадаємо, нещодавно стендаперка Алла Волкова оголосила, що народила первістка. Гумористка вже показала перше фото з малям.

Дата публікації
Кількість переглядів
481
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie