25-річний чоловік Анни Трінчер купив три квартири у Києві і розсекретив їхню чималу вартість

Чоловік співачки та акторки Анни Трінчер - Олександр Волошин - поділився, що придбав три квартири у Києві.

Блогер розповів, що одну квартиру за 80 тисяч доларів він купив три роки тому, а дві інші за 180 тисяч доларів – два. Щоправда, ключі Волошин отримав лише зараз, адже через повномасштабну війну процес здачі затримався.

Олександр Волошин купив три квартири / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Жити у квартирах блогер не збирається. Одну з них Олександр планує продати за більшу вартість, а от дві інші – здавати в оренду. Таким чином, за словами блогера, у нього буде пасивний дохід. Та на цьому Волошин не збирається зупинятися. Блогер планує ще купувати нерухомість.

Олександр Волошин / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

"І ось мені 25 років, я купую три квартири в Києві і розумію, що це тільки початок. Одна квартира в мене вже здається, приносить пасивно 15 тисяч грн на місяць. На днях я отримав дві квартири, які обійшлись в 180 тисяч доларів. Одну з них я продам і зароблю 25-30 тисяч доларів зверху! Одну залишу, зроблю ремонт і буду здавати, орієнтовно за 900-1000 доларів на місяць За пів року ми зробимо ремонт і мій пасивний дохід збільшиться до 50 тисяч грн на місяць. До 30 років я хочу купити багато нерухомості і вийти на дохід в 50 тисяч доларів на місяць", - поділився блогер.

А от жити у своїй квартирі Олександр Волошин не поспішає та продовжує орендувати будинок. Блогер пояснює це тим, що не збирається прив'язуватися до певного місця.

Олександр Волошин / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Нагадаємо, нещодавно Анна Трінчер поділилася, що в їхніх з чоловіком стосунках виникли проблеми. За порадою психолога пара роз'їхалася та вирішила поки пожити окремо.

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