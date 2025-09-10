- Дата публікації
25-річній дружині Володимира Остапчука робитимуть операцію
У Катерини Полтавської відбудеться незаплановане хірургічне втручання.
Дружині українського ведучого Володимира Остапчука робитимуть операцію.
Про це 25-річна блогерка Катерина Полтавська розповіла в Instagram-stories. Хірургічне втручання не є запланованим і відбудеться воно завтра, 11 вересня. У подробиці обраниця шоумена вдаватися не стала і не пояснила, чому їй робитимуть операцію. Однак Катерина запевнила, що це не пластика, адже нічого у своєму зовнішньому вигляді вона не збирається змінювати.
"У мене завтра запланована незапланована операція. Це не пластика, якщо що. Зовнішність змінювати не планую", - поділилася блогерка.
Також Катерина Полтавська попередила підписників, що певний час не з'являтиметься в соцмережах. Щоправда, блогерка зазначила, що може ділитися подробицями про свій стан у Telegram-каналі.
