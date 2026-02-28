25-річній відомій українській співачці видалили пухлину: в якому вона стані після операції

Даша Майорова / © instagram.com/dashatm19

Відома українська співачка та блогерка Даша Майорова повідомила, що їй видалили пухлину.

Ще на початку лютого 25-річна виконавиця зізналась, що в її грудях виявили новоутворення. Хоч пухлина була доброякісною, проте лікарі наполегливо радили її видалити, оскільки вона стрімко збільшувалась. Тож, артистка перенесла операцію та позбулась новоутворення.

"Пухлина ліквідована. Я можу далі орати, стресувати і знімати 70 кліпів на день", - говорить співачка.

Даша Майорова в лікарні / © instagram.com/dashatm19

Даша Майорова також звернулась до підписників із важливою порадою. Артистка закликала не нехтувати своїм здоров'ям, а регулярно перевіряти організм у лікарів, оскільки у стресових умовах, в який на тлі війни доводиться жити українцям, можуть швидко розвиватися серйозні хвороби.

"Що можу порадити: раз на рік робіть УЗД грудей, та й загалом повний чекап. У наших стресових реаліях я б кожен день просвічувалась з ніг до голови. На день народження придбаю апарат УЗД. Хлопці, вас теж це стосується", - закликала артистка.

Даша Майорова в лікарні / © instagram.com/dashatm19

