25-річній відомій українській співачці видалили пухлину: в якому вона стані після операції
Артистка ще на початку лютого повідомила, що в неї виявили новоутворення в грудях, яке швидко збільшувалось.
Відома українська співачка та блогерка Даша Майорова повідомила, що їй видалили пухлину.
Ще на початку лютого 25-річна виконавиця зізналась, що в її грудях виявили новоутворення. Хоч пухлина була доброякісною, проте лікарі наполегливо радили її видалити, оскільки вона стрімко збільшувалась. Тож, артистка перенесла операцію та позбулась новоутворення.
"Пухлина ліквідована. Я можу далі орати, стресувати і знімати 70 кліпів на день", - говорить співачка.
Даша Майорова також звернулась до підписників із важливою порадою. Артистка закликала не нехтувати своїм здоров'ям, а регулярно перевіряти організм у лікарів, оскільки у стресових умовах, в який на тлі війни доводиться жити українцям, можуть швидко розвиватися серйозні хвороби.
"Що можу порадити: раз на рік робіть УЗД грудей, та й загалом повний чекап. У наших стресових реаліях я б кожен день просвічувалась з ніг до голови. На день народження придбаю апарат УЗД. Хлопці, вас теж це стосується", - закликала артистка.
